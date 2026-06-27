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    الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع الى 73051 شهيدا و 173437 جريحا منذ 7 اكتوبر 2023

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