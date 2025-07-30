الأربعاء   
   30 07 2025   
   5 صفر 1447   
   بيروت 01:34
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    الأمينة العامة للفرع الألماني في منظمة العفو الدولية جوليا دورشو: توصلنا إلى استنتاج أن “إسرائيل” ارتكبت وترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة