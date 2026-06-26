الجمعة   
   26 06 2026   
   11 محرم 1448   
   بيروت 23:21
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المفتي قبلان: من منع الجيش اللبناني من الدفاع عن لبنان يريد أن ينحر الجيش اللبناني عبر هذه الكارثة الوطنية

      مواضيع ذات صلة

      المفتي قبلان: السلطة سلّمت مفاتيح سيادة لبنان لواشنطن وتل أبيب

      المفتي قبلان: السلطة سلّمت مفاتيح سيادة لبنان لواشنطن وتل أبيب

      المفتي قبلان: السلطة الحالية وضعت الدولة اللبنانية بصندوق أسود وسلّمت مفاتيح سيادة لبنان لواشنطن وتل أبيب ولن تمر هذه الصفة الشنيعة مهما كلفت من أثمان

      المفتي قبلان: السلطة الحالية وضعت الدولة اللبنانية بصندوق أسود وسلّمت مفاتيح سيادة لبنان لواشنطن وتل أبيب ولن تمر هذه الصفة الشنيعة مهما كلفت من أثمان

      المفتي قبلان: السلطة الحالية بهذا الإطار تمثّل نفسها وليس لبنان والخطير أن هذا الإطار يعطي الجيش الصهيوني الإرهابي وصاية فعلية على عمل الجيش اللبناني والأرض اللبنانية المحتلة

      المفتي قبلان: السلطة الحالية بهذا الإطار تمثّل نفسها وليس لبنان والخطير أن هذا الإطار يعطي الجيش الصهيوني الإرهابي وصاية فعلية على عمل الجيش اللبناني والأرض اللبنانية المحتلة