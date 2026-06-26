المفتي قبلان: السلطة الحالية بهذا الإطار تمثّل نفسها وليس لبنان والخطير أن هذا الإطار يعطي الجيش الصهيوني الإرهابي وصاية فعلية على عمل الجيش اللبناني والأرض اللبنانية المحتلة