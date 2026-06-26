المفتي قبلان: ما تمّ الإتفاق عليه بين السلطة الحالية للبنان و”إسرائيل” الإرهابية برعاية أميركية خبيثة أسوأ كارثة وطنية تمرّ على لبنان ولا شرعية له على الإطلاق