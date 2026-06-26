النائب فضل الله: ما جرى إبلاغه للمعنيين في السلطة اللبنانية هو التأكيد على موقف حزب الله الرافض للمفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي والمحذر بشدة من مسارها السياسي والأمني