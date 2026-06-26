النائب فضل الله: ما أوردته إحدى القنوات التلفزيونية وما جرى دسّه من قبل جهات معروفة من أنّ موقف لبنان من المفاوضات جرت صياغته في لقاءات عقدت بين النائب فضل الله واللواء حسن شقير والعميد اندريه رحال عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلًا