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    لبنان

    توقيع “اتفاق اطار” بين ممثلين عن السلطة اللبنانية والكيان الاسرائيلي بحضور اميركي

       تم التوقيع في واشنطن على اتفاق اطاري بين ممثلين عن السلطة اللبنانية والكيان الاسرائيلي بعد مفاوضات استمرت اياما في واشنطن. ولم تتضح بعد معالم “اتفاق الاطار”.

      وقال وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو: “الشعب اللبناني يستحق العيش بأمن وسلام”.

      وتابع: ” إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق إطاري بعد محادثات في واشنطن وينتظرنا الكثير من العمل. أنجزنا خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان ولا يزال هناك عمل طويل”.

      بدورها، قالت السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض: “باسم الرئيسين عون وسلام نشكر الرئيس ترامب .والتوقيع اليوم هو خطوة أولى لاستعادة السيادة للبنان” حسب تعبيرها.

      اما سفير الكيان الصهيوني في واشنطن فزعم “اننا نريد سلامًا حقيقيًّا بين إسرائيل ولبنان”.

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