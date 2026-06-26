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   11 محرم 1448   
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    وزير الخارجية الأميركي: التوصل بين “إسرائيل ولبنان” إلى “اتفاق إطاري” بعد محادثات في واشنطن

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