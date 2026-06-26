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    المقاومة الإسلامية: تلة علي الطاهر خالية من أي وجود لقوات الاحتلال ولا تزال مزروعة بمجاهدي المقاومة الذي يبسطون سيطرتهم عليها

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