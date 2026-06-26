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   11 محرم 1448   
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    وزارة الطاقة والمياه: الحكومة رفضت إعادة النظر بالتعرفة في ظل الوضع المعيشي الصعب والوزير الصدي طالب بسداد جميع المستحقات المترتبة على الوزارات والإدارات العامة التي تتخطى 268 مليون دولار 

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