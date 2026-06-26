الجمعة   
   26 06 2026   
   11 محرم 1448   
   بيروت 14:03
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: محلقة معادية تلقي منشورات فوق بلدة المنصوري

      مواضيع ذات صلة

      إعلام العدو: بالنسبة للإنجازات التي سُجلت مباشرة بعد عملية “سهام الشمال”، حدث تآكل معين، الجيش الإسرائيلي فقد حرية العمل الواسعة التي تمتع بها طوال المدة السابقة

      إعلام العدو: بالنسبة للإنجازات التي سُجلت مباشرة بعد عملية “سهام الشمال”، حدث تآكل معين، الجيش الإسرائيلي فقد حرية العمل الواسعة التي تمتع بها طوال المدة السابقة

      علي أكبر ولايتي: الغرب لم يجلب للمنطقة سوى النهب والعنف

      علي أكبر ولايتي: الغرب لم يجلب للمنطقة سوى النهب والعنف

      ولايتي: استقرار الدول العربية المطلة على الخليج يعود إلى إدارة إيران لمضيق هرمز على مدى قرن من الزمان

      ولايتي: استقرار الدول العربية المطلة على الخليج يعود إلى إدارة إيران لمضيق هرمز على مدى قرن من الزمان