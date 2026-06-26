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    المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في رسالة العاشر من المحرم: لتعزيز سيادة لبنان وتأمين حلفاء إقليميين أوفياء، لا حلفاء طغاة غدّارين، ولبنان لا يقوم إلا بالشراكة التوافقية وقدرته السيادية

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