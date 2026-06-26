الشيخ قاسم: لا بد أن نحيي اهل غزة وفلسطين أيها المضحون الشرفاء ظلمكم العالم لكن دماء شهدائكم وعطاءات شعبنا سيبقى العنوان الأساس للحرية والكرامة والتحرير