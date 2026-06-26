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    الشيخ قاسم: لضرورة الاستفادة من مسار التفاهم بين ايران وأميركا كداعم أساسي للسيادة اللبنانية أرسلها الله كهبة

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