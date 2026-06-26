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صحيفة “وول ستريت جورنال”: تعتزم طهران بعد انتهاء الحرب فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز مقابل تقديم خدمات مثل الأمن والسلامة والخدمات البيئية
26-06-2026 07:38 صباحًا
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