الجمعة   
   26 06 2026   
   11 محرم 1448   
   بيروت 07:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    توافد كثيف من الضاحية إلى مرقد سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصرالله لإحياء المصرع الحسيني

      مواضيع ذات صلة

      صحيفة “وول ستريت جورنال”: تعارض الولايات المتحدة وسلطنة عُمان وسائر الدول المطلة على الخليج أي فرض لرسوم عبور معتبرةً أن الممرات المائية الدولية يجب أن تبقى مفتوحة ومجانية دون أي رسوم

      صحيفة “وول ستريت جورنال”: تعارض الولايات المتحدة وسلطنة عُمان وسائر الدول المطلة على الخليج أي فرض لرسوم عبور معتبرةً أن الممرات المائية الدولية يجب أن تبقى مفتوحة ومجانية دون أي رسوم

      صحيفة “وول ستريت جورنال”: يقول مسؤولون إيرانيون إن هذا المشروع قد يدرّ ما يصل إلى 40 مليار دولار سنويًا كما اقترحت إيران تقاسم هذه الإيرادات مع دول الجوار المطلة على الخليج

      صحيفة “وول ستريت جورنال”: يقول مسؤولون إيرانيون إن هذا المشروع قد يدرّ ما يصل إلى 40 مليار دولار سنويًا كما اقترحت إيران تقاسم هذه الإيرادات مع دول الجوار المطلة على الخليج

      صحيفة “وول ستريت جورنال”: تعتزم طهران بعد انتهاء الحرب فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز مقابل تقديم خدمات مثل الأمن والسلامة والخدمات البيئية

      صحيفة “وول ستريت جورنال”: تعتزم طهران بعد انتهاء الحرب فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز مقابل تقديم خدمات مثل الأمن والسلامة والخدمات البيئية