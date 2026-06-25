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    مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين: ندعو شعبنا للالتحاق بدورات طوفان الأقصى والاستعداد لجهاد الأعداء والتضحية كما ضحى الإمام الحسين عليه السلام

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