اجتماع خليجي أمريكي في المنامة… واشنطن تطمئن حلفاءها “سنضمن مصالحكم”

انطلق اليوم الخميس اجتماع وزاري مشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة، لبحث تعزيز الشراكة ومستجدات المنطقة.

وبدأ الاجتماع بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الست ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي قال “ندخل الآن مرحلة جديدة نأمل أن تؤدي إلى السلام”.

وتابع “تحالفنا خضع للاختبار في التطورات الأخيرة وقد نجح”، حسب قوله، مضيفاً “اجتماعنا اليوم مهم وهدفنا مشترك في الاستقرار والأمن في المنطقة”.

وزعم روبيو أن “مضيق هرمز ممر مائي لا تمتلكه أي دولة”، معتبراً حسب قوله أن “ليس لأي دولة الحق في فرض رسوم مرور على مضيق هرمز”.

كما قال إن “واشنطن ستسعى إلى إقامة حوار بناء وصولاً إلى اتفاق مع إيران”، مستطرداً أن “أي قرارات تُتخذ في المحادثات مع إيران ستضمن مصالح حلفائنا في المنطقة.”

وأشار إلى أن “الرئيس ترمب يؤكد انفتاحه على السلام الذي يضمن الأمن والازدهار للولايات المتحدة ودول الخليج”، على حد تعبيره.

من جهته، قال وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال الاجتماع خليجي أمريكي في العاصمة البحرينية المنامة “نرحب بالجهود التي أدت إلى وقف الأعمال العدائية وتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران”.

كما رحب بإعلان سلطنة عمان إنشاء ممر مؤقت للسفن التي تود عبور المضيق.

وأضاف “دول مجلس التعاون تتطلع إلى فصل جديد يقوم على احترام السيادة وحماية الممرات البحرية”، حسب تعبيره.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلا من السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، وأُسس في 25 مايو/أيار 1981، ومقره في الرياض.

المصدر: موقع المنار