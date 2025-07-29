الثلاثاء   
   29 07 2025   
   4 صفر 1447   
   بيروت 13:21
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    وزارة الصحة الفلسطينية بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 60,034 شهيدًا و145,870 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023