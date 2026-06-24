الأربعاء   
   24 06 2026   
   9 محرم 1448   
   بيروت 19:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزير الخارجية الأمريكي: إسرائيل تعلم ما نفعله بالنسبة لمذكرة التفاهم وتعلم بالخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس ترامب

      مواضيع ذات صلة

      موجة حر تاريخية تضرب أوروبا الغربية وتطال أكثر من 350 مليون شخص

      موجة حر تاريخية تضرب أوروبا الغربية وتطال أكثر من 350 مليون شخص

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الأربعاء 24-06-2026

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الأربعاء 24-06-2026

      رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي: نريد من “أوبك” زيادة إنتاجنا النفطي بما يتناسب وقدرات العراق النفطية وعدد سكانه

      رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي: نريد من “أوبك” زيادة إنتاجنا النفطي بما يتناسب وقدرات العراق النفطية وعدد سكانه