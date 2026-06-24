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    تقارير مصورة

    تقرير مصور | تشييع الشهيد السيد كميل الموسوي في قرحا بمشاركة حاشدة تؤكد الوفاء لنهج المقاومة

    شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة قرحا والجوار الشهيد السعيد السيد جعفر الصادق علي الموسوي (السيد كميل)، في موكب حاشد جسّد مشاهد الوفاء لخط المقاومة والشهداء.

    واستُقبل النعش الطاهر في باحة الحسينية بنثر الورود والأرز، قبل انطلاق مراسم التشييع بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ملحم الحجيري، إلى جانب حشد من الفعاليات العلمائية والحزبية والاجتماعية وعوائل الشهداء والأهالي.

    وتقدّمت التشييع الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج)، وحملة الصور والرايات، فيما جاب المشيعون الطريق الرئيسي وصولاً إلى الجبانة، حيث أُقيمت مراسم تكريمية خاصة للشهيد وسط الهتافات الحسينية والشعارات التي نددت بأميركا و”إسرائيل”.

    وأمّ الصلاة على الجثمان الطاهر إمام البلدة السيد محمد حجازي، قبل أن يُوارى الشهيد الثرى إلى جانب من سبقه من رفاقه الشهداء.

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