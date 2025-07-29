الثلاثاء   
   29 07 2025   
   4 صفر 1447   
   بيروت 11:20
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    مستشفى العودة: 8 شهداء و30 مصابا من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة