الشيخ قاسم: أنتم لا تعرفون إيران ولا القائد الخامنئي حفظه الله وأطال بعمره، لا تعرفون الشعب الإيراني ولا حرس الثورة الإسلامية، هؤلاء الجماعة نبلاء وأشراف