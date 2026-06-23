الشيخ قاسم: إذا كان لدينا أمل في تحقيق شيء، نستطيع أن نحققه بالمقاومة، هذه كانت قناعتنا، وعلى هذا الأساس عملنا، لذلك ثبتنا، لذلك تحمّلنا، لأننا معتبرين أن هذا خيار وحيد، الخيار الآخر اسمه استسلام