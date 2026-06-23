تقرير مصور | تشييع ثلاثة شهداء في الهرمل ويونين وأمهز…مواكب وفاء تؤكد التمسك بخيار المقاومة

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية في الهرمل الشهيد السعيد يحيى حسن صقر، الذي ارتقى دفاعاً عن لبنان وشعبه، في موكبٍ حاشد انطلق من ساحة بلدية الهرمل، بمشاركة واسعة من الأهالي وعوائل الشهداء وفعاليات دينية واجتماعية.

وتقدّمت مسيرة التشييع الفرقة الموسيقية والفرق الكشفية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج)، إلى جانب حملة الصور والأعلام، فيما جابت الجموع الشارع الرئيسي وصولاً إلى روضة المدينة، حيث أُقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر قبل مواراته الثرى إلى جانب رفاقه الشهداء.

وفي بلدة يونين، كان الأهالي على موعدٍ جديد مع وداع الشهيد المجاهد الشيخ خليل أحمد ياسين، حيث شارك رجال الدين ورفاقه في المسيرة، تقديراً لمسيرته كشيخٍ مبلغ وقارئ عزاء أحيا المجالس العاشورائية قبل أن يرتقي شهيداً على درب الحسين (ع).

وأقيمت مراسم وداع خاصة في ساحة البلدة، تخللتها تلاوة قسم البيعة والوفاء من المجاهدين على مواصلة نهج الشهداء، قبل أن ينطلق موكب التشييع وسط هتافات تؤكد التمسك بخيار المقاومة، على أن تؤدى الصلاة على الجثمان الطاهر في جبانة البلدة.

وفي بلدة أمهز والجوار، شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد السعيد علي محمد هاني أمهز (حسن) في موكبٍ حاشد، عبّر خلاله المشيّعون عن الوفاء لخط الشهداء.

واستُقبل النعش في باحة الحسينية بنثر الورود والأرز، قبل انطلاق الموكب بمشاركة الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج) وحملة الرايات والصور، وبحضور فعاليات دينية وحزبية واجتماعية وعوائل الشهداء.

وجاب المشيّعون الطرقات الرئيسية وصولاً إلى الجبانة، حيث أُقيمت مراسم تكريمية خاصة، وأمّ الصلاة على الجثمان الطاهر الشيخ عدنان أمهز، قبل أن يُوارى الشهيد الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء، وسط هتافات شددت على الثبات على نهج المقاومة