الحكومة الهولندية تقرر منع الوزيرين في حكومة الاحتلال المتطرفين بن غفير و سموتريتش من دخول أراضيها بتهمة تشجيع إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين وتشجيع التوسع الإستيطاني والدعوة للتطهير العرقي فى قطاع غزة