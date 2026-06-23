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    فاينانشال تايمز: اتفاق ترامب مع إيران أثار غضبًا واسعًا في “إسرائيل” واعتُبر إخفاقًا استراتيجيًا كبيرًا وضع نتنياهو في أضعف موقع سياسي له

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