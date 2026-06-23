الثلاثاء   
   23 06 2026   
   8 محرم 1448   
   بيروت 02:19
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    آبادي: تدخل التفاهمات الموقعة بشأن الإفراج عن الأموال المجمدة والبالغة 12 مليار دولار (على دفعتين بقيمة 6 مليارات دولار لكل منهما) حيز التنفيذ فورًا

      مواضيع ذات صلة

      جورج غالاوي: زيلينسكي يندب رحيل ستارمر والشعب البريطاني يهتف

      جورج غالاوي: زيلينسكي يندب رحيل ستارمر والشعب البريطاني يهتف

      عمان | البوسعيدي وقاليباف يؤكدان دعم الحلول الدبلوماسية وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز

      عمان | البوسعيدي وقاليباف يؤكدان دعم الحلول الدبلوماسية وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز

      سورية: 4 آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي وتجري عمليات تفتيش

      سورية: 4 آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي وتجري عمليات تفتيش