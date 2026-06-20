السبت   
   20 06 2026   
   5 محرم 1448   
   بيروت 21:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    جيش العدو: مقتل جنديين في الجيش الاسرائيلي خلال معارك علي الطاهر ليلة أمس

      مواضيع ذات صلة

      إيران: لبنان أولاً… وأوراق الضغط تتجاوز مضيق هرمز

      إيران: لبنان أولاً… وأوراق الضغط تتجاوز مضيق هرمز

      الرئاسة الإيرانية: وفد وزاري رفيع برئاسة وزير الداخلية الإيراني يتوجه إلى باكستان لبحث آفاق تطوير التعاون الثنائي

      الرئاسة الإيرانية: وفد وزاري رفيع برئاسة وزير الداخلية الإيراني يتوجه إلى باكستان لبحث آفاق تطوير التعاون الثنائي

      مصرف لبنان دان استهداف فرعه في النبطية: إصابة مباشرة ومتعمدة لمبنى رسمي

      مصرف لبنان دان استهداف فرعه في النبطية: إصابة مباشرة ومتعمدة لمبنى رسمي