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   5 محرم 1448   
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    القناة 15 الصهيونية: حاولت “إسرائيل” قطع لبنان عن إيران لكنها فشلت ومن ناحية أخرى تحاول إيران وتنجح في قطع “إسرائيل” عن الولايات المتحدة الأميركية

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