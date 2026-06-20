إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: أظهر حزب الله خلال الأيام الماضية قتالا شرسا للدفاع عن منطقة علي الطاهر وزاد من وتيرة إطلاق الصواريخ في سبيل الحفاظ على هذه المنطقة