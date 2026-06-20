مقر خاتم الأنبياء: نؤكد أن هذه هي الخطوة الأولى في الرد على نقض العدو لالتزاماته، وفي حال استمرار الاعتداءات على لبنان فسيتم التخطيط واتخاذ خطوات أخرى لإلزام العدو بتنفيذ تعهداته والالتزام بها