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   5 محرم 1448   
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    مقر خاتم الأنبياء: نؤكد أن هذه هي الخطوة الأولى في الرد على نقض العدو لالتزاماته، وفي حال استمرار الاعتداءات على لبنان فسيتم التخطيط واتخاذ خطوات أخرى لإلزام العدو بتنفيذ تعهداته والالتزام بها

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