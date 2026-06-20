السبت   
   20 06 2026   
   5 محرم 1448   
   بيروت 17:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: غارة من مسيرة على مدينة النبطية

      مواضيع ذات صلة

      تقرير مصور | في مواجهة خروقات الاحتلال… حزب الله يؤكد على حق المقاومة

      تقرير مصور | في مواجهة خروقات الاحتلال… حزب الله يؤكد على حق المقاومة

      تقرير مصور | حزب الله وجمهور المقاومة يودّعون كوكبة من الشهداء

      تقرير مصور | حزب الله وجمهور المقاومة يودّعون كوكبة من الشهداء

      ايران تغلق مضيق هرمز بسبب إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها في تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم واستمرار الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان

      ايران تغلق مضيق هرمز بسبب إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها في تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم واستمرار الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان