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   5 محرم 1448   
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    رايس: لن تتعافى الولايات المتحدة من هذا الخطأ الذي يُعد أكبر خطأ في الأمن القومي منذ عقود في أي وقت قريب

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