رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الايراني ابراهيم عزيزي: عدم التزام الولايات المتحدة بالبند الأول من مذكرة التفاهم يدل على أنها لا تزال تفتقر إلى الإرادة اللازمة لكسب ثقة الشعب الإيراني