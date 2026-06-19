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    رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الايراني ابراهيم عزيزي: عدم التزام الولايات المتحدة بالبند الأول من مذكرة التفاهم يدل على أنها لا تزال تفتقر إلى الإرادة اللازمة لكسب ثقة الشعب الإيراني

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