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    النائب حسن فضل الله: الإسرائيلي لم يلتزم بوقف اطلاق النار وهو يحاول توسيع منطقة احتلاله في الجنوب ليصل إلى تلة علي الطاهر المشرفة على النبطية وجوارها والمقاومة تتصدى له

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