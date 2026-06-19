النائب حسن فضل الله: الإسرائيلي لم يلتزم بوقف اطلاق النار وهو يحاول توسيع منطقة احتلاله في الجنوب ليصل إلى تلة علي الطاهر المشرفة على النبطية وجوارها والمقاومة تتصدى له