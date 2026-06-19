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    المقاومة الإسلامية: يلجأ العدوّ تعويضًا عن عجزه في مواجهة مجاهدي المقاومة وللتغطية على فشله وخسائره في ميدان القتال إلى ارتكاب المجازر ضد المدنيّين واستهداف القرى الآمنة

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