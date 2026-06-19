المقاومة الإسلامية: نؤكد أنّ العدوّ لم يلتزم يومًا بأيّ اتّفاق لوقف إطلاق النار منذ 27-11-2024 مرورًا بـ 16-04-2026 وصولاً إلى مخرجات التفاهم الإيرانيّ الأميريكيّ الأخير الذي أكّد على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما يشمل لبنان