تقرير مصور | النائب الدكتور علي فياض: بقاء أي جندي إسرائيلي على أرضنا يكرّس شرعية مقاومته والتصدي له

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض أن التطورات الأخيرة، بما فيها التفاهم الأميركي – الإيراني وانعكاساته على الساحة اللبنانية، إلى جانب استمرار دور إيران الداعم للبنان وحضور المقاومة وفاعليتها الميدانية، أسهمت في تكوين توازن فاعل مع العدو الإسرائيلي يفتح المجال أمام فرض الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وجاء كلام فياض خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيدين السعيدين حسين العبد حمدان ومحمد الباقر رياض قبلان في مجمع أهل البيت (ع) في الجناح، بحضور شخصيات وفعاليات وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.

وانتقد فياض أداء السلطة اللبنانية، معتبراً أنها وضعت نفسها خارج معادلة القوة في مواجهة العدو وحماية اللبنانيين وتحرير الأرض، مشيراً إلى أن أولويتها باتت حصر السلاح بدلاً من التركيز على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا السلطة إلى الاستفادة من المستجدات السياسية الراهنة والتمسك بأولوية وقف إطلاق النار، والعمل على منع العدو من مواصلة اعتداءاته وفرض جدول زمني واضح وغير مشروط للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وشدد على أن استمرار الاستهدافات والاغتيالات الإسرائيلية يفقد أي حديث عن وقف إطلاق النار معناه الحقيقي، مؤكداً أن حق اللبنانيين في الدفاع عن أنفسهم حق مشروع لا يخضع للمساومة، وأن بقاء أي جندي إسرائيلي على أرض لبنان يؤكد شرعية مقاومته والتصدي له حتى الانسحاب الكامل.

وختم فياض بالتأكيد أن المقاومة أثبتت قدرتها على الصمود والمبادرة رغم كل الضغوط والاعتداءات، وأنها ما زالت حاضرة وفاعلة في مواجهة العدو وإفشال مخططاته، مستندة إلى تضحيات الشهداء وثبات المجاهدين في الميدان