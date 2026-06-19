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    يونين تودّع الشهيد حسان قصاص بمسيرة وفاء وتجديد للعهد

    شيّع حزب الله وأهالي بلدة يونين الشهيد المجاهد حسان حسين قصاص (ثائر)، الذي ارتقى دفاعاً عن لبنان وشعبه في مواجهة العدوان الصهيوني، وذلك بمشاركة فعاليات بلدية واجتماعية واختيارية، وعوائل الشهداء، وحشد من أبناء البلدة والقرى المجاورة.

    وأُقيمت مراسم خاصة لوداع الشهيد، أدّت خلالها ثلّة من المجاهدين قسم البيعة والوفاء على مواصلة نهج الشهداء والسير على طريقهم.

    وانطلق موكب التشييع من ساحة البلدة على وقع هتافات التلبية والوفاء والشعارات الحسينية، حيث حُمل النعش الطاهر على الأكف وسط مشاعر الفخر والاعتزاز بتضحيات الشهداء.

    وتقدّم المشيّعين العلماء والفعاليات والأهالي وصولاً إلى جبانة البلدة، حيث أُقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر قبل أن يوارى الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء، في مشهد جدّد فيه المشاركون عهد الوفاء للمقاومة والشهداء.

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