الإثنين   
   28 07 2025   
   3 صفر 1447   
   بيروت 08:02
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    الدفاع المدني في غزة: الإسقاط الجوي للمساعدات على القطاع غير مجد وما يجري مأساوي ولا يجب الانسياق وراء الدعاية المتعلقة بشأن إدخال المساعدات