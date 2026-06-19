وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: أوروبا تسعى إلى مفاوضات بشأن أوكرانيا لإنقاذ نظام زيلينسكي والحفاظ عليه كقاعدة لمتابعة الصراع ضد روسيا