مراسل المنار: مجازر يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق المواطنين في قرى منطقة النبطية بعدما استهدفت الغارات الأخيرة منازل مأهولة بالسكان ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى