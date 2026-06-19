الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ينشر: منطقة كفرتبنيت – علي الطاهر ستبقى عصيّة على توغّل العدوّ وسيسطّر المجاهدون فيها ملاحم كربلائيّة دفاعًا عن بلدهم وشعبهم