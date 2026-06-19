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    مراسل المنار : تحت غطاء ناري كثيف من القصف المدفعي والقذائف الفوسفورية والمضيئة يواصل العدو الإسرائيلي محاولاته التقدم باتجاه مرتفعات علي الطاهر بعد أسابيع من الإخفاق في الوصول إليها  

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