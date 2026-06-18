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    الرئيس الايراني: رسالة قائد الثورة الواضحة والصريحة حددت مسؤوليات جميع الأطراف المؤثرين في مسار المفاوضات

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