الإثنين   
   28 07 2025   
   3 صفر 1447   
   بيروت 00:52
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    القوات المسلحة اليمنية: ندعو كافة الدول الضغط على العدو لوقف عدوانه ورفع الحصار عن قطاع غزة إذا أرادت تجنب هذا التصعيد