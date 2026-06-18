وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في رسالة إلى قائد الثورة الإسلامية: اثمن رسالتكم الحكيمة وأعرب عن خالص امتناني لتوجيهاتكم ونصائحكم ودعمكم وثقتكم