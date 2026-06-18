المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: تم توجيه إدارة الممرّات المائية في الخليج الفارسي لمعالجة الطلبات والرد عليها بسرعة وأولوية من أجل تحقيق أهداف مذكّرة التفاهم